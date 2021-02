Bari, Carrera: “Dobbiamo tornare ad essere squadra. Arrivare in Serie B la nostra Champions”

Dalla sala stampa Gianluca Guido dello stadio San Nicola, Massimo Carrera, nuovo allenatore del Bari, si è presentato ai media dopo la firma con il nuovo club.

Bari: Carrera si presenta

“Dobbiamo tornare ad essere squadra. Tutti devono sacrificarsi. Il gruppo deve essere unito e il mio compito sarà quello di riunire tutti per riportare in alto il Bari”, ha detto Carrera. “Il 24 agosto ho battuto Maradona e potrò ricordarlo ai miei calciatori? Se arrivare in Serie B sarà come vincere Champions League? Sicuramente il solo pensiero di tornare a Bari mi ha fatto emozionare. Io ho accettato questa sfida per il progetto. Voglio mettere tutto il mio cuore e la passione per fare bene”.

“Il mio Bari? Eravamo una famiglia. Il mio obiettivo è quello per questa squadra. Io farò il padre. Tratterò i giocatori come dei figli. Uniti cercheremo di fare il massimo per portare in alto il Bari”.