Bari-Catania, le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Fischio d'inizio domenica 23 gennaio alle 17.30

Redazione ITASportPress

Dopo uno stop di un mese tornano in campo le squadre che partecipano al campionato di Serie C. Nel Girone C il big match della 23a giornata è Bari-Catania una sfida tra due squadre che hanno giocato tanti anni in Serie A. I pugliesi vogliono dare seguito alla vittoria della partita vinta contro il Potenza lo scorso 22 dicembre al San Nicola, gli etnei che non vincono dal 12 dicembre (derby con il Palermo) sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta prima di Natale contro il Monopoli.

ASSENTI - Sia la squadra di Mignani che quella di Baldini saranno prive di molti titolari. Al Bari mancheranno gli squalificati Maita e Scavone, al Catania Claiton e Rosaia fermati dal Giudice sportivo. Magnani potrebbe dare una chance in cabina di regia a Di Gennaro mentre in avanti dubbio tra Paponi e Cheddira con quest'ultimo favorito. Baldini potrebbe giocare con il 4-3-3 con ballottaggio Ruopolo-Zanchi in difesa e con Biondi o Russotto in avanti, ma la sorpresa potrebbe essere Simonetti che ha le stesse caratteristiche dello squalificato Rosaia.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi. All. Magnani

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Ropolo (Zanchi); Greco, Cataldi, Provenzano; Biondi (Russotto), Moro, Russini. All. Baldini

TV - Primo turno del 2022 per la Serie C e si torna in campo dopo un mese di stop per la sosta natalizia prolungata dall'emergenza Covid. L'appuntamento è con la 23^ giornata, quarto turno del girone di ritorno, del campionato 2021/2022. Sky trasmetterà in diretta la partita del San Nicola con inizio alle 17.30 (Sky Sport 252, telecronaca di Manuel Favia)

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento.