Bari, Ciro Polito nuovo ds

Polito lo scorso anno ha lavorato all'Ascoli portando il Picchio alla salvezza

Dopo una carriera di oltre 20 anni da portiere di C, B e Serie A (esordio nella massima serie nel 2006 con il Catania), Polito ha chiuso con il calcio giocato nel 2016 a Castellammare di Stabia intraprendendo, sempre con 'le vespe', la carriera da direttore sportivo. Nelle 4 stagioni con i campani ha collezionato due accessi ai playoff di Lega Pro per poi centrare, nel '18-'19, la promozione diretta in Serie B. Nella passata stagione ha condotto l'Ascoli ad una insperata salvezza in cadetteria.