Bari, De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore: è fatta per Vivarini

Sembrerebbe tutto fatto per l’arrivo di Vincenzo Vivarini alla guida del Bari della famiglia De Laurentiis, che ieri ha esonerato Giovanni Cornacchini, artefice della promozione in Serie C della scorsa stagione. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Virtus Francavilla, così sono rimasti a quota 7 punti in classifica nel Girone C di Lega Pro dopo cinque giornate. Per il mister ex Latina ed Empoli resta solo da sciogliere il contratto che lo lega ancora all’Ascoli e quindi approdare in Puglia, dove verrà presentato alla piazza nella giornata di domani, stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com. Superata così la concorrenza di Fabrizio Castori, che non ha convinto la dirigenza. Il tempo stringe: mercoledì sera 25 settembre ci sarà la sfida al San Nicola contro il Monopoli, che in classifica si trova 2 punti sopra.