Bari, De Laurentiis: “Soddisfatti dalla decisione di tornare a giocare”

Il presidente del club del bari Luigi De Laurentiis, dopo le decisioni assunte dal Consiglio Federale ha rilasciato la seguente dichiarazioni ai canali ufficiali biancorossi: “La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare i campionati, è normale che ci sia soddisfazione, ma questo è solo un primo step. Bisognerà capire quali saranno i tempi e le modalità di ripresa, ma è innegabile che aprire al ritorno in campo va di concerto con la nostra volontà. Vedremo nel dettaglio i protocolli per la ripresa per poterci così preparare al meglio. Abbiamo un obiettivo da centrare“.