Bari, dopo Auteri licenziato anche il ds Romairone

Il Bari ha fatto fuori oggi il tecnico Gaetano Auteri e nel pomeriggio anche il ds Romairone dopo la sconfitta di domenica con la Viterbese. Questi i comunicato del club pugliese: SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi.

SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano Auteri. La Società ringrazia mister Auteri, mister Cassia e mister Aprile, per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, augurando loro un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali.