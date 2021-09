Bari, ds Polito a ISP: “Dominato il Catania per 70′. Rossazzurri in difficoltà, sarà anno difficile”

Il dirigente barese giudica la prestazione della squadra di Mignani dopo il successo di Catania

Il ds del Bari Ciro Polito ha commentato ai microfoni di Itasportpress.it il successo della squadra pugliese sul campo del Catania per 2-1: "Dovevamo chiuderla prima questa partita dopo aver sciupato tre occasioni per il raddoppio. Così dopo aver subito il pareggio del Catania ci siamo abbassati troppo, ma usciamo dal Massimino contenti di aver visto una squadra che ha valori e riesce a giocare a calcio. Abbiamo dominato per 70' minuti e stavamo per buttare al vento due punti ma i ragazzi sono stati bravi a capitalizzare l'ultima occasione. Il Catania non ha creato niente spingendo un po' ma fino al gol di Moro non c'è stata partita. Panchina decisiva ma bisogna saper gestire tutto bene ed è stato bravo il mister Magnani". Ciro Polito ex portiere del Catania giudica la prova della squadra etnea: "Il Catania non vive un momento sereno, la squadra oggi è stata dominata da noi, magari in altre partite ha fatto meglio e non meritava di perdere come a Pagani. Le difficoltà ci sono e si vedono. Sarà un anno difficile ma speriamo che riescano a trovare la strada giusta".