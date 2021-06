Bari, ds Polito: “Ho scelto il nuovo allenatore. Qui calciatori con attributi”

Il nuovo ds ha svelato le sue mosse di mercato e quale sarà il nuovo allenatore

ALLENATORE - "Ho già in testa il candidato. Puntiamo su un profilo giovane che abbia idee e una struttura di gioco ben consolidata, mettendosi a disposizione della società e di questa piazza. Nella mia testa c'è già un candidato e le idee sono chiarissime, speriamo di dare presto l'ufficialità. Pressione? Sia da direttore che da calciatore ho capito che bisogna avere gli attributi e la personalità per stare in un determinato posto, cercheremo di scegliere calciatori che capiscano bene dove si trovano. I social, ad esempio, vanno usati poco secondo me, io non li ho per niente. Bisogna saper accettare le critiche così come i complimenti. Senza un gruppo solido non si va da nessuna parte, l'ho detto anche quando sono arrivato ad Ascoli, vale sia per la Serie B che per la C, sono categorie dove ci sono pochissimi campioni, serve la giusta mentalità.

MERCATO - "Trattative per Brosco e Pucino? Parliamo di due calciatori che in Serie B hanno mercato importante, non li scopro certamente io, per adesso non ho affrontato proprio niente, è normale che mi collegano a loro perchè sono calciatori in scadenza, con me sono stati molto bene ad Ascoli e mi farebbe piacere poterli riabbracciare. Adesso però abbiamo una rosa molto ampia, cercheremo di sfoltire e innestare di volta in volta i giocatori funzionali. Io provo a fare sempre il massimo ma per adesso non ci sono trattative in corso per questi due calciatori. Di Cesare? E' un uomo e poi un calciatore, affronteremo il suo discorso proprio per creare un gruppo con riferimenti importanti. Antenucci? Parleremo anche con lui così come mi confronterò con tutti i giocatori, uno alla volta, poi con il nuovo allenatore tracceremo una linea, non lasceremo nulla al caso. Cercheremo di trovare leader veri, purtroppo nel calcio moderno ce ne sono pochi. Ad Ascoli lo avevo trovato in Federico Dionisi, l'asse portante di quella squadra, speriamo di avere anche a Bari un leader così. Parlare con Auteri sui calciatori che già ci sono? Nessun confronto, mi interessa poco. Mercurio e Manè? Ho delle ottime referenze su questi due ragazzi, li valuteremo per tenerli con noi e farli crescere. Magari trovare un nuovo Cassano...".