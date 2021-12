Bari, ds Polito: “Mignani un top e io scelgo prima gli uomini dei calciatori”

"La classifica non la guardo, davvero. Affrontiamo un impegno alla volta" ha detto Polito sulla sua squadra oggi capolista del Girone C di Serie C

Redazione ITASportPress

Il DS Ciro Polito ospite del media partner biancorosso RadioBari, ha parlato del momento della squadra e dell'imminente trasferta di Avellino:

«Ad Avellino si gioca con lo stesso piglio di sempre, con il carattere che richiede la Serie C; molti campi, in particolare in Campania, hanno atmosfere calde. Il Bari si deve far trovare pronto.

Decisiva? Campionato lungo, è importante la continuità; andremo in campo per vincere, come sempre, ma nessun risultato sarà decisivo. Abbiamo una squadra forte, non deluderà.

Paponi sapevo che contributo poteva dare, io scelgo l’uomo prima che il calciatore. La differenza la fanno sempre gli uomini; le partite, i campionati, si vincono con chi sta fuori; è più facile per chi gioca dal primo minuto. Sono contento dei miei ragazzi, del contributo che stanno dando, soprattutto chi entra a gara in corso.

Mercato? Penso a lunedì, poi alle prossime gare. Questa squadra ha bisogno forse di qualcosina, quasi niente, ma ci faremo trovare pronti. In difesa? Molto dipenderà da quando e come rientrerà Di Cesare, è il nostro Capitano, un valore aggiunto per noi.

Antenucci? Ci ho creduto subito, mettere in discussione un giocatore come lui è da matti. Per un periodo non è stato benissimo, cercava il gol a tutti i costi. E’ stato fuori, era anche arrabbiato per questo, come è normale che sia; ma si è allenato al massimo, è stato un esempio per tutti e ora è tornato quello che tutti conosciamo.

Mignani è un top, un ottimo allenatore, forte, parlano i numeri per lui, capace di tirare fuori il massimo dalle sue squadre. Pensavo fosse la persona giusta per il Bari e per ora pare non ci siamo sbagliati.

Classifica? Non la guardo, davvero. Affrontiamo un impegno alla volta. Non diamo nulla per scontato, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sempre. Li vogliamo al nostro fianco sempre, insieme possiamo raggiungere un grande obiettivo».