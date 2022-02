Bari, ds Polito: “Provo vergogna e chiedo scusa alla città. Si va in ritiro”

Il ds del Bari ha analizzato il ko interno contro il Campobasso e poi ha chiesto scusa alla città

Il Ds del Bari, Ciro Polito, ha chiesto scusa a tutti dopo la sconfitta interna contro il Campobasso: "Non ci sono altre parole se non quelle che servono per chiedere scusa a un'intera città. Ora testa bassa e pedalare. Da oggi siamo in ritiro per ritrovarci. È il nostro momento peggiore, ma sarà un toccasana per noi che va ricordato siamo avanti in classifica di 4 punti sul Catanzaro. Ora tanti staranno ridendo; noi pensiamo a noi, abbiamo un vantaggio importante e ce lo teniamo. Mai abbattersi. Col Messina abbiamo perso in casa ma avevamo fatto una gara discreta a differenza di questa di oggi. E' una sconfitta pesante e me ne vergogno. La squadra qualcosa ha perso in questo periodo, è evidente che ci sono gli avvoltoi che ci aspettano al varco. Vi garantisco che la squadra risponderà con grande orgoglio e arriveremo all'obiettivo".