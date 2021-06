Bari, è Mignani il nuovo allenatore

Risoluzione invece con Gaetano Auteri che ha guidato la squadra ai playoff

Oggi il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha presentato il nuovo tecnico biancorosso Michele Mignani ex del Modena. Queste le sue parole: «Onorato e orgoglioso di essere in una piazza importante come Bari» le prime parole del tecnico ligure che ha aggiunto: «In questa piazza si respira aria di calcio vero, c'è fame di calcio. Per fare questo mestiere non puoi avere paura, solo chi fa può sbagliare; mi sento pronto. Credo nel lavoro e nei rapporti, ma, al di là di tutte le ovvietà, conteranno i fatti». Con mister Gaetano Auteri risoluzione consensuale del contratto in essere con il Club biancorosso, formalizzata nella giornata odierna, interrompendo così il rapporto di lavoro.