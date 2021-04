Bari, esonerato Carrera: fatale il pari col Palermo

La società biancorossa volta nuovamente pagina

In casa Bari è tempo di rifondazione. La squadra pugliese, impegnata nel girone C di Serie C, ha subito una flessione negli ultimi due incontri, perdendo contro l'Avellino e pareggiando contro il Palermo. Così, con la formazione attualmente al quarto posto, superata dal Catanzaro, si è optato per un cambio in panchina, con Massimo Carrera che conclude la sua esperienza.