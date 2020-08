Bari, esonerato Vivarini adesso tocca a mister Auteri

Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore del Bari. Di seguito, la nota pubblicata dal club biancorosso sul proprio sito ufficiale. “SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Ari va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”. Prossimo alla firma del contratto con il club pugliese per la prossima stagione sarà il tecnico Gaetano Auteri, ex del Catanzaro ma reduce da ben 12 anni sulle panchine di terza serie e dalle promozioni dirette alla guida di Nocerina (2011) e Benevento (2016). Giovedì la squadra inizierà il ritiro di Cascia e tutti si auspicano che il Bari abbia già l’erede di Vivarini.