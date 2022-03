Bari-Fidelis Andria, pronta la festa. Le formazioni ufficiali

Catanzaro fermato sul pari dalla Juve Stabia: se il Bari vince torna in Serie B

Il Bari oggi potrà festeggiare la promozione in Serie B se batterà in casa la Fidelis Andria. Match in programma alle 17.30. Il Catanzaro infatti ha pareggiato a Castellammare di Stabia e i pugliesi hanno già da giocare il primo match ball. In ventimila, forse di più. Il Bari già oggi può festeggiare il ritorno in Serie B con il pienone al San Nicola. A distanza di quattro anni dal fallimento che lo fece sprofondare tra i dilettanti, oggi il Bari potrebbe tornare in serie B con quattro turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato.