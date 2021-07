Bari, i convocati per il Trentino. Ds Polito: “Stagione che non possiamo sbagliare”

Scatta la nuova stagione per il Bari che ha rinnovato lo staff tecnico

Redazione ITASportPress

Domenica la squadra raggiungerà il Trentino Scatterà ufficialmente intorno alle 18:30 la nuova stagione biancorossa.

Radunatosi in città nel tardo pomeriggio di giorno 14 per sottoporsi al primo ciclo di esami sierologici e tamponi, ieri pomeriggio il gruppo biancorosso si è ritrovato presso il centro Allievi della Guardia di Finanza per i primi test atletici. Fino all'esito del secondo ciclo di tamponi, in programma sabato, verranno svolte sedute individuali come previsto dal protocollo sanitario in vigore.

Domenica 18 la truppa si sposterà in Trentino, a Londrone di Storo dove, fino al 31, lavorerà sul terreno dello stadio 'Grilli' per preparare la prossima stagione sportiva. Durante il ritiro sono in programma tre amichevoli:

Bari-A.S.D. Settaurense 1934

Venerdì 23 luglio ’21, ore 18:00, stadio 'Grilli'

Bari-Hellas Verona Primavera

Mercoledì 28 luglio ’21, ore 18:00, stadio 'Grilli'

Bari-Legnago

Sabato 31 luglio ’21, ore 16:00, stadio 'Grilli'

Ecco i convocati da mister Michele Mignani per il pre ritiro:

Portieri: FRATTALI, LISO, MARFELLA, PLITKO

Difensori: BERRA, CELIENTO, CORSINELLI, DI CESARE, MANE, NANNINI, PERROTTA, SABBIONE, SEMENZATO

Centrocampisti: BIANCO, BOLZONI, D’ERRICO, DE RISIO, HAMLILI, LOLLO, MAITA, SCAVONE, STASI

Attaccanti: ANTENUCCI, CITRO, MARRAS, MERCURIO, SIMERI, TERRANI

Dopo l'intervento di regolarizzazione della deformità di Haglund del calcagno e tenoraffia achillea (sutura del tendine d’Achille) alla gamba sinistra, Cristian Andreoni prosegue nel percorso post operatorio prescritto a cui farà seguito il programma personalizzato di recupero.

DS POLITO - Il Direttore Sportivo biancorosso Ciro Polito alla ripresa dei lavori in vista della prossima stagione sportiva: "Da lunedì in Trentino si va in trincea per preparare la nuova stagione che non possiamo sbagliare. Stiamo lavorando per rinforzare la squadre ma anche in uscita con calciatori che sanno che non fanno parte del progetto tecnico. C'è lo spirito giusto e la massima disponibilità del gruppo a collaborare con il mister. D'Errico è un nostro giocatore top, così come Di Cesare che è molto utile nel percorso del Bari".