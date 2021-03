Bari, la cura Carrera non funziona e adesso anche il terzo posto è a rischio

Il Bari non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di allenatore. Oggi una sconfitta pesante a Catanzaro e adesso si complica la strada per il terzo posto. La reazione dei Galletti non è arrivata al Ceravolo e adesso i calabresi sono a -2 con una partita in meno. Sembrava che Massimo Carrera potesse dare la classica scossa dopo l’esonero di Auteri ma la squadra sembra entrata in un tunnel dove non si vede la via d’uscita. L’ex tecnico dello Spartak aveva iniziato anche bene con la vittoria per 1-0 sul Monopoli ma poi sono arrivate altre due vittorie (Foggia e Juve Stabia) e tre sconfitte (Catanzaro, Ternana e Potenza) più due pareggi con Catania e Casertana. Malgrado il netto 3-1 subito dall’Avellino a Catania, i biancorossi non solo hanno lasciato per strada altri punti utili per diminuire il distacco dal secondo posto, ma devono fari i conti anche con chi sta dietro visto che il ruolino di marcia è da pericolante e non da chi ha l’obiettivo di fare il salto di categoria. La situazione sembra sempre più sfuggire di mano anche a Carrera con i tifosi inferociti visto che la situazione sta assumendo contorni ridicoli per una squadra partita con i favori del pronostico.

CARRERA – Intervenuto ai microfoni di RadioBari al termine della sconfitta di Catanzaro, l’allenatore dei galletti Massimo Carrera ha commentato la prestazione dei suoi uomini: “Se una squadra fa fatica a reagire non costruisce palle gol, ma non è andata così. È un momento così, bisogna prendere le cose positive e lavorare su quelle negative. Abbiamo due settimane di tempo per lavorare su alcune cose e continuare così. Sono convinto che per i playoff ci saremo e saremo una squadra tosta. Quali sono le cose positive? Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tante situazioni ma in campo hanno dato tutto quello che hanno potuto quindi non posso dire niente ai ragazzi. Manca la lucidità. Il rigore concesso? Quando ti allunghi e fai fatica a tenere la squadra stretta ti porta a non avere equilibrio. Un punto in quattro partite? È poco, ma ci siamo ancora. Abbiamo perso la battaglia ma la guerra è alla fine, bisogna continuare a crederci”.