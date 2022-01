Bari, Mignani: “Catania ha un buon organico ma vogliamo riprendere il cammino”

Il tecnico barese ha presentato il match di domani contro il Catania

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita con il Catania, il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato anche della partita del San Nicola: "Abbiamo il dovere morale di riprendere da dove abbiamo finito. Prendere punti domani ci darebbe certezze, purtroppo la sosta lunga può lasciare delle scorie ma ci siamo allenati bene. Il Catania è una squadra che come sempre in queste situazioni dà il massimo perchè ti libera di tanti pensieri. Hanno una rosa di un certo livello con esterni bravi e un Moro che sta facendo bene. A livello numerico questa rosa offre garanzie in tutti i ruoli, l'obiettivo era recuperare Di Cesare e ci siamo riusciti: si allena con noi da quindici giorni, ha ancora bisogno di un po' di tempo per essere al massimo ma volendo domani potrebbe scendere in campo. Poi tutte le squadre sono migliorabili, dalla più forte a quella meno forte: non ho chiesto niente perché fra me e la società c'è un rapporto schietto, alleno chi ho a disposizione, il direttore pensa a soluzioni migliorative. Non ci sono esigenze, non siamo perfetti e cercheremo di lavorare per esserlo: il mercato ti può offrire novità e su queste ragioneremo".