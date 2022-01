Bari, Mignani: “Concesse tante ripartenze al Catania che si salverà sicuramente”

Il tecnico pugliese analizza il 3-3 contro il Catania

NESSUNA PREOCCUPAZIONE - “In un mese non possiamo aver dimenticato come si gioca. Abbiamo corso fino alla fine, ma non siamo stati compatti, ci siamo sfilacciati spesso, ed abbiamo concesso qualcosa all’avversario. Nel primo tempo, abbiamo avuto la possibilità di fare gol, e loro non hanno costruito molto. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare, per riprendere quel filo del discorso che avevamo lasciato prima della sosta.”

ASSENZE - “Avevamo dei problemi a metà campo, con Maita e Scavone squalificati e Bianco out. Non posso pretendere che uno che non gioca mai entri e faccia la differenza. Non devo colpevolizzare nessuno, dobbiamo continuare a lavorare e non perdere serenità. Credo che voglia e applicazione non siano mai mancate in questo gruppo, neanche oggi. Di Gennaro sa giocare a calcio, non lo scopro io oggi e non è capitato a Bari per caso. Io lo vedo più sulla trequarti che da regista. La condizione, comunque, la acquisisci giocando. Ma lui, come giocatore, è indiscutibile.”