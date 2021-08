Bari, Mignani: “In ritiro combattuto contro i fantasmi”

Il tecnico del club pugliese spiega le difficoltà avute in ritiro in Trentino

Il Bari ha dovuto riorganizzare il ritiro dopo i numerosi casi di positività nel gruppo squadra. Un ritiro anomalo, segnato da un focolaio di 10 positivi al Covid19 nel gruppo squadra, che ha costretto mister Mignani e il suo staff a rivedere i piani e riorganizzare il lavoro. L'allenatore ha raccontato ai nostri microfoni del canale ufficiale le difficoltà di questi tredici giorni in ritiro, sempre con il morale alto nonostante tutto «Situazione inaspettata che abbiamo cercato di gestire. Sento la responsabilità di essere qui; è stato come combattere contro i fantasmi. E' un nemico vigliacco questo virus e non hai difese. Il ritiro serve anche per formare il gruppo e anche quelli che non sono stati contagiati hanno subito un trauma per i compagni positivi. In campo abbiamo potuto lavorare poco visto che molti non erano con noi».