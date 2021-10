Bari, Mignani: “Questa squadra ha possibilità di fare almeno un gol a gara”

Il tecnico pugliese ha commentato il successo contro il Monopoli

Il Bari sembra aver ingranato la marcia giusta e oggi ha battuto in casa il Monopoli. Le dichiarazioni post partita di mister Mignani: «I ragazzi sono stati bravi, non era una gara semplice. Sono orgoglioso per la prestazione: abbiamo giocato un gran primo tempo, nella ripresa sentite si sono fatte sentire le tre gare in una settimana. È stato importante non prendere gol. L'equilibrio è sempre importante, questa squadra ha qualità e possibilità di fare almeno un gol a gara; siamo molto offensivi, basta vedere gli uomini in campo, e questo grazie al sacrificio di tutti. La classifica? Se l'obiettivo fossero stati 17 punti sarei soddisfatto, ma l’obiettivo è farne tanti, tanti altri e trovare continuità. Mi auguro che ci sia sempre il supporto dei nostri tifosi».