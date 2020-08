Bari, per la panchina sfuma Tesser: in pole Auteri

La panchina del Bari in vista della prossima stagione risulta essere un rebus non ancora risolto. Vincenzo Vivarini con ogni probabilità non sarà confermato dai pugliesi, e a quanto punto pare che Gaetano Auteri sia il favorito per il posto da allenatore.

AUTERI IN POLE

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il nuovo tecnico dei Galletti potrebbe essere Gaetano Auteri. Sfumata la pista che portava ad Attilio Tesser, ormai vicinissimo al rinnovo col Pordenone, la società biancorossa pare che abbia deciso di puntare forte sull’ex tecnico del Catanzaro. Nel corso della sua lunga esperienza in Serie C, il tecnico ha collezionato 185 vittorie, 101 pareggi e 103 sconfitte.