SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri sera il gruppo biancorosso ha dato esito negativo per tutti i tesserati attualmente in ritiro pre gara. Permangono al momento le positività di mister Gaetano Auteri e di un calciatore entrambi posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo attualmente in vigore.