Bari, primo posto, entusiasmo e stadio pieno

“Sono entusiasta di questo dato” dice il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli

Erano 20.432 gli spettatori che hanno assistito al derby pugliese tra Bari e Foggia giocato ieri al “San Nicola”. Un dato incredibile alla luce della recente riapertura al 75% degli stadi dopo la pandemia covid, che mette ancora una volta in evidenza con quanta passione sia seguita la Lega Pro. Gli oltre ventimila spettatori di Bari hanno superato anche le presenze di Juventus-Roma, arrivando al quarto posto per presenze negli stadi di A, B e C nei recenti turni di campionato. Capienze maggiori di Bari si sono registrate solo nelle partite interne di Milan, Lazio e Napoli.