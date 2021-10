Bari, Spinesi a ISP: “Bravo Polito, squadra in B come la Ternana di Lucarelli”

L'ex attaccante della squadra pugliese ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Il Bari ieri ha pareggiato in casa contro il Foggia nel derby pugliese tanto sentito, rimanendo sempre al comando del Girone C di Serie C con quattro punti di vantaggio sul Catanzaro. L'ex attaccante Gionatha Spinesi è convinto che i galletti andranno in Serie B come conferma ai microfoni di Itasportpress.it: "Il mio ex compagno di squadra e amico Ciro Polito, ds del Bari, ha fatto un ottimo lavoro. Ha trovato un organico saturo visto che la rosa che ha ereditato era pesante con calciatori con stipendi da capogiro per la C, parliamo da 300 mila euro a stagione. Ma Ciro ha saputo districarsi bene alleggerendo il monte ingaggi con la cessione di chi non rientrava nel progetto tecnico. Poi ha preso Michele Mignani che è un bravissimo allenatore e ha tesserato elementi interessanti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e io prevedo che il Bari possa ripetere la stagione della Ternana di Lucarelli dello scorso anno. Il Bari è una fuori serie della C ma vincere non è mai scontato e si è visto in passato. Adesso sono diventati squadra e hanno preso un buon vantaggio sulla diretta rivale che è il Catanzaro, ma i biancorossi sono di altra categoria e poi hanno anche imparato a soffrire. Per me possono finire la stagione imbattuti".