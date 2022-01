Bari, Terranova: “Moro da tenere d’occhio. Vogliamo ricominciare a vincere”

Il difensore barese ha parlato dalla sala stampa del San Nicola

Dopo lo stop torna in campo la capolista Bari che domenica sfiderà al San Nicola il Catania alle 17.30. Emanuele Terranova difensore dei pugliesi è intervenuto nella sala stampa del San Nicola per presentare il match e analizzare i temi di attualità: "La sosta cambia qualcosa perchè perdi la condizione, però sicuramente partiremo con il piede giusto. Lo stesso discorso riguarda anche le altre squadre. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo ma ogni analisi si farà a fine campionato. I casi di Covid li hanno avuti tutti. Sono le altre che devono essere in pensiero, noi dobbiamo andare per la nostra strada e fare più punti possibili".