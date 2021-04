Bari, testa di maiale e messaggio minaccioso ai calciatori

Gesto intimidatorio di ignoti nei confronti dei calciatori del Bari

Quando le cose vanno male nel calcio pagano sempre gli allenatori ma ad essere presi di mira sono sempre i calciatori. Molte volte la protesta sfocia con un rituale macabro: la testa di un maiale e uno striscione minaccioso. E' successo di recente a Ferrara e oggi è toccato ai calciatori del Bari. La squadra pugliese non riesce a risollevarsi nonostante i cambi di allenatore. Alcuni ignoti hanno apposto una testa di maiale mozzata sopra ad uno striscione davanti allo stadio San Nicola con su scritto "Se non ci credete questa fine farete". Un gesto intimidatorio grave, tanto che sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso. La squadra allenata da Gaetano Auteri che la scorsa settimana ha preso il posto di Massimo Carrera, ha perso malamente a Torre del Greco e adesso rischia di finire il campionato al quinto posto a 90' dalla fine.