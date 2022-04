Bari vince a Latina ed è promosso in Serie B

Il Bari fa festa e dopo quattro anni torna in B

Dopo quattro anni vissuti in apnea, uno in serie D, gli altri tre in C, il Bari ha fatto ritorno in serie B. Traguardo tagliato dopo aver vinto a Latina per 1-0 con gol di Antenucci nel primo tempo. La matematica certezza della promozione è arrivata così come l'esplosione di gioia al San Nicola dove erano presenti tantissimi tifosi allo stadio per vedere nei tre maxi schermi, la partita dei biancorossi a Latina. Festa in particolare nella curva Nord per la promozione considerata la vera resurrezione del calcio barese, che quattro anni fa era sprofondato tra i dilettanti per le gravi vicissitudini societarie. Di seguito, il piano di risalita nel segno della società guidata da Luigi De Laurentiis, che in questa stagione ha trovato gli interpreti giusti con in testa il tecnico Mignani e il ds Polito, per un campionato da protagonista assoluto: il Bari è infatti capolista solitaria dalla quinta giornata ed a tre turni dalla conclusione del torneo ha 13 punti di vantaggio sul Catanzaro, secondo in classifica. Ma da oggi si volta pagina e il Bari approda con pieno merito in Serie B.