Berlusconi: “Sogno un Monza-Milan in Serie A. Vorrei Ibra e Kakà”

Il Monza festeggia la promozione in Serie B. Un successo per il club di Silvio Berlusconi, che è arrivato dopo due stagioni in Serie C. Il proprietario della società brianzola ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Tele Lombardia: “Mi emoziono ancora con il calcio. Se non fosse così, non starei ancora in campo e non si vince se non ce la si mette tutta e ci si emoziona. Ho vissuto con gioia la notizia della promozione, ho brindato a tavola con mia figlia anche perché non possiamo fare feste pubbliche. La promozione è il risultato degli sforzi dei ragazzi in campo, dell’allenatore, di tutti i dirigenti e soprattutto di Adriano Galliani, che è sempre stato molto attivo e presente. Io ho sempre parlato con i giocatori, esattamente come facevo al Milan, conseguendo i risultati che conosciamo. Ho sempre ricordato a tutti che era importante che la squadra giocasse in maniera collettiva, mettendo in atto gli schemi provati in allenamento. Poi prendevo i giocatori singolarmente e gli davo dei consigli personalizzati tra di loro. Serie A? Magari, magari. Noi ci stiamo preparando per fare un bel campionato di Serie B. Pensiamo a 4-5 rinforzi per la prossima stagione. Possiamo prendere determinati giocatori, cercando ragazzi in Serie B e in Serie C con un’età sui 23 anni”.

DERBY – E in caso di approdo in Serie A, come si comporterebbe Berlusconi in un Milan-Monza: “Non indosserò nessuna sciarpa, ma il mio cuore batte a metà per il Milan e metà per il Monza. E penso che sarà così anche per quell’eventuale partita. Comunque adesso dobbiamo pensare prima alla Serie B”.

MERCATO – Berlusconi accenna anche a due colpi di mercato mancati: “Ibrahimovic e Kakà sono stati dei nostri obiettivi, ma per motivi extracalcistici abbiamo dovuto rinunciare. Ma sia per Ibra sia per Kakà, non si sa mai”.