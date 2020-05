Brutte notizie per la Serie C, Spadafora: “Protocolli costosi già per A e B”

Per la ripresa del campionato, le squadre professionistiche dovranno osservare dei rigidi protocolli sanitari. Questi protocolli verranno poi svelati dopo l’incontro tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico. Gli esperti stabiliranno delle regole degli allenamenti collettivi che dovranno avvenire in piena sicurezza.

SERIE C – Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato in Commissione Cultura riguardo questi protocolli: “Non sarà possibile applicare lo stesso protocollo di Serie A e Serie B ad associazioni minori e dilettantistiche, per cui il protocollo sarà diverso. Nel prossimo decreto ci sarà anche un fondo a disposizione delle società dilettantistiche”. Il motivo sono gli alti costi che questi protocolli avranno. Cifre che i club di C non possono permettersi. Nel prossimo Dpcm potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda la Serie C e il calcio dilettantistico.