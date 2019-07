Calendario Serie C 2019-2020, ecco tutte le gare dei gironi. Avellino-Catania alla prima giornata

Riparte il calcio in Serie C. Tutto è pronto per la nuova stagione. Presso il Salone d’Onore del CONI a Roma sono state svelate le date e gli accoppiamenti per la prossima annata. Ecco il Calendario Serie C 2019-2020 per i tre gironi.

Calendario Serie C 2019-2020, ecco la prima giornata girone A e tutte le altre gare



Alessandria-Gozzano

Arezzo-Lecco

Como-Pergolettese

Novara-Juventus U23

Pistoiese-Albinoleffe

Pontedera-Carrarese

Pro Patria-Monza

Pro Vercelli-Pianese

Siena-Olbia

Calendario Serie C 2019-2020, ecco la prima giornata girone B e tutte le altre gare



A. J. Fano-Sambenedettese

Arzignano-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modena-L.R. Vicenza Virtus

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtusvecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Südtirol

Calendario Serie C 2019-2020, ecco prima giornata girone C e tutte le altre gare



Avellino-Catania

Catanzaro-Teramo

Cavese-Picerno

Monopoli-Vibonese

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Rieti-Ternana

Sicula Leonzio-Bari

Virtus Francavilla-Reggina

Viterbese-Paganese