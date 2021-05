Caos playoff: tre positivi al Foggia. La Virtus Verona con 13 positivi non vuole giocare

Ancora dubbi sulla disputa del match di Trieste

Playoff ancora condizionati dal Covid. A Foggia in vista del derby contro il Bari il mister Marchioni perde un altro calciatore positivo al Covid. Questo il comunicato dei satanelli: Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi molecolari effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore e due elementi del gruppo squadra che, in accordo con le Autorità sanitarie, sono già stati posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Altro problema riguarda la sfida Triestina-Virtus Verona già rinviata la scorsa settimana per un focolaio nel club scaligero. Passati 7 giorni ma la situazione è ancora in alto mare. L'Asl di Verona ha autorizzato la trasferta e la regolare disputa della partita ma il presidente-allenatore del club Gigi Fresco a Trivenetogoal ha palesato dubbi sulla regolare disputa del match di domani: "Non ci pare giusto con 13 positivi e con una trasferta nello stesso giorno della partita. La Federazione sta decidendo, ma noi chiederemo di non giocare. Se ci obbligheranno? Valuteremo cosa fare…".