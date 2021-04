Caos Sambenedettese, orgoglio Montero: “Io e i giocatori vogliamo finire il campionato”

Alle 15 in campo contro la Triestina con l’obiettivo di concludere la stagione giocando tutte le partite. Mister Paolo Montero, allenatore della Sambenedettese, in vista della gara di Serie C valida per la 33^ giornata di campionato, chiarisce le intenzioni dei suoi di provare a portare a termine l’annata nonostante i tanti problemi della società dal punto di vista finanziario. Il gruppo è unico e la conferma arriva dalle sue parole: “Ho parlato con 2-3 ragazzi e mi hanno ribadito la volontà di giocare, non ho parlato con tutta la squadra. A livello personale io penso a finire la stagione e matematicamente siamo ancora in corsa per i playoff“.

Sulla classifica e sulle vicende extra campo: “Come ho già detto, non posso vendere fumo: ci toglieranno dei punti e dipenderà anche dai risultati delle altre squadre, ma resta un sogno ancora raggiungibile matematicamente”. Sul momento della società e il dialogo con la stampa sulle vicende del club: “Ci sono io, ma siamo anche in contatto costante con il direttore Improta e il figlio, vengono in ritiro con noi e seguono gli allenamenti. Fa parte del mio dovere, della mia responsabilità presentarmi in conferenza stampa anche quando sono arrabbiato. Non sono mai venuto meno al mio dovere perché voi giornalisti non mi avete mai mancato di rispetto e io non voglio mancare di rispetto a voi. Non sono un fenomeno che si assume tutte le responsabilità, fa parte dei miei doveri da allenatore”, ha concluso Montero.