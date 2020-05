Carpi, Bonacini: “Adesso il Consiglio federale confermi la Serie B”

Il Carpi dopo aver appreso delle decisioni dei presidenti di club di Lega Pro prese in assemblea in merito alle promozioni in B di Monza, Vicenza e Reggina, capoliste dei tre gironi al momento della sospensione e del Carpi premiando il merito sportivo, ha ringraziato tutti attraverso un comunicato con le dichiarazioni dell’azionista di maggioranza e Amministratore Delegato Stefano Bonacini: “Prendiamo atto con soddisfazione della decisione presa a maggioranza dall’Assemblea di Lega Pro. I Presidenti hanno ritenuto fosse corretto premiare il merito sportivo, come suggerito dalle NOIF della Figc nonché dall’Esecutivo della UEFA. Non esiste alcun altro genere di riflessione da sviluppare, almeno per quanto concerne la decisione assunta in modo democratico da tutte le Società. Principi che ci aspettiamo confermerà anche il Consiglio Federale, a cui spetta la ratifica della decisione assunta dall’Assemblea di Lega Pro“.