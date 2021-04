Carrarese, arriva Di Natale in panchina: “Dobbiamo uscire da una brutta situazione”

La Carrarese cambia allenatore. Il club toscano, in piena lotta per non retrocedere, si affida a una vecchia conoscenza del campionato italiano: Antonio Di Natale. L’ex attaccante di Empoli e Udinese sceglie una nuova strada.

PRESENTAZIONE

Di Natale ha espresso le sue considerazioni ai canali ufficiali del club: “La Carrarese deve assolutamente uscire da questa cattiva situazione di risultati che l’hanno trascinata dove nessuno mai avrebbe pensato. Ci sono tre gare, tutte importanti, che dobbiamo giocare non solo e tanto fisicamente e tatticamente ma, soprattutto, con la testa e con la voglia di essere una squadra. Non ho ricette magiche, credo conti di più il talento dei giocatori che i numeri o le posizioni, nel senso di dieci metri più avanti o più indietro in questo o quello schieramento. Le partite si vincono con la qualità che deve essere inserita in un contesto che la esalti e non la deprima mai. Sono sicuro, e non mancherà, che serva disponibilità e attenzione da parte di tutti perché non possiamo più permetterci di scherzare con il fuoco. Con me ci sarà anche Marco Ceccomori che sarà il mio secondo e con cui cercherò di confrontarmi, insieme allo staff, per assumere le decisioni che servono per ottenere il meglio dalla squadra”.