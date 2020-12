Casertana gioca in 9 causa Covid-19, capitan Castaldo: “Mi vergogno di essere italiano. Chi ha sbagliato paghi”

La Casertana perde contro la Viterbese e lo fa a seguito di una gara giocata in 9 uomini a causa delle tante assenze per il Covid-19. Una gara surreale che ha visto il suo proseguimento anche a seguito del triplice fischio quando in conferenza stampa allenatore e presidente non hanno risparmiato parole dure contro le istituzioni. Chi ha affidato, invece, il suo pensiero al sito ufficiale del club è stato il capitano Gigi Castaldo che ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per quanto avvenuto in campionato.

Furia Casertana, parla Castaldo

“Lo dicevo anche in campo durante la partita. Mi vergogno di essere italiano e calciatore. Si è toccato il fondo. Si è giocato con la vita delle persone”, ha detto Cataldo senza peli sulla lingua. “Durante la gara mi veniva da ridere. Forse da capitano ho sbagliato a non radunare la squadra dicendo di non scendere in campo. Si è messa una partita di calcio davanti alla vita. Siamo rappresentati malissimo. La speranza è che i tre ragazzi che stavano male risultino negativi”.

Castaldo non ci sta e chiede che chi ha sbagliato paghi per quanto avvenuto: “Se si è sbagliato qualcuno deve pur pagare. Non c’è stato buonsenso. Devono vergognarsi tutti. Si è toccato il fondo. Il presidente della Viterbese guarda il proprio tornaconto, ma è una vergogna spingere per scendere in campo nonostante un focolaio del genere. Non parliamo di una partita persa. Qui si è giocato sulla salute delle persone. Devono vergognarsi. Forse una partita di calcio viene prima di tutto”.

