Catania, a Bisceglie c’è chi ha pagato il conto per tutti

Tre quarti d’ora di tranquillità a Bisceglie non un minuto meno. Forse troppa contro una squadra in difficoltà e priva di qualità che vivacchia in bassa classifica nel campionato di Serie C Girone C. Ma poi ci ha pensato Russotto a mettere le cose a posto con movimenti e un gol ai pugliesi. Questo è valso Russotto due giorni fa, nell’ennesimo pomeriggio in cui ha pagato il conto per tutti. Il Catania probabilmente avrebbe vinto comunque contro il Bisceglie, ma che cosa sarebbe servito per fare gol? Forse una giocata di Dall’Oglio, forse un colpo di testa di Sarao da corner nel finale, di sicuro tanta tensione, ansia da risultato che non si sblocca e vittoria che si allontana.

Il Catania dopo il ko nel derby ha faticato più del previsto e grazie anche a Di Piazza e agli errori dei difensori nerazzurri è riuscita a sbloccare la gara e vincere una partita che si sarebbe complicata se Cittadino un minuto prima del gol di Silvestri avesse infilato Confente. La Serie C è il regno dell’equilibrio e dell’indeterminatezza e anche questo campionato non fa eccezione. Dietro Ternana, Avellino e Bari, ci sono cinque squadre in 6 punti per la corsa playoff. Ma il confine con le altre tre è sottilissimo, quasi impercettibile. Può essere cancellato o modificato in qualsiasi momento, magari già il prossimo turno. A proposito della capolista. Resta al comando ma con qualche sofferenza, la sua frenata è vistosa e ha lasciato tracce evidenti sulla classifica: una sconfitta e un pareggio di fila hanno portato il vantaggio della Ternana sulla seconda da 12 a 7 punti. La Serie C si conferma un campionato difficile per tutti anche per gli umbri che fino a qualche giorno fa si sentivano di aver messo in tasca un pezzo della B.