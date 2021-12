Catania, atti di violenza al Massimino: Daspo per due tifosi del Foggia

Il match giocato alcuni giorni fa al vecchio Cibali si è concluso con la vittoria dei pugliesi per 2-1

Dopo gli scontri e i disordini del Massimino tra tifosi del Catania e del Foggia, è arrivato il Daspo per due ultras dei satanelli: il primo uomo di 25 anni avrebbe utilizzato fumogeni durante la partita mentre il secondo di 23 anni avrebbe attaccato la tifoseria di casa a fine partita. Per il 25enne il Daspo è di 18 mesi mentre per il 23enne è di due anni. La sanzione arriva grazie alle riprese di videosorveglianza dello stadio, che hanno permesso di risalire all’identità dei due uomini.