Catania, avv. Ferraù: “Incontro con i soci positivo. Firma del contratto il 9 gennaio con Tacopina”

L’avv. Giovanni Ferraù, presidente della Sigi, al termine dell’incontro con i soci, ha esternato il proprio pensiero sull’esito dello stesso e sul passaggio di proprietà al gruppo Tacopina. Nessun mal di pancia ma il passaggio del Calcio Catania al gruppo di Joe Tacopina si farà il 9 gennaio con la firma del preliminare. “Tutti i soci sono stati presenti e tutto è andato bene. All’unanimità si è stabilito di continuare la strada intrapresa con Tacopina e il 9 si firmerà il contratto. Non ci aspettiamo sorprese e pensiamo che il passaggio di proprietà si concluderà entro la fine di gennaio al massimo ai primi di gennaio. L’Agenzia dell’Entrate sta lavorando da un mese con attenzione per trovare una soluzione ma non vogliamo pressare più di tanto e attendiamo il loro benestare alla transazione. In questo caso la rilevanza sociale è elevatissima e stanno cercando di accelerare. Il debito speriamo venga ridotto e poi si addiverrà al closing. Tacopina sarà qui il 13 e assisterà alla partita con il Foggia”.