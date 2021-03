Catania, Baldini: “Ho visto un gruppo compatto e sano”

Prime dichiarazioni del tecnico del Catania Francesco Baldini chiamato al capezzale del club etneo al momento in gravi difficoltà. Al termine della prima giornata di lavoro in rossazzurro, caratterizzata dopo il riscaldamento tecnico da gioco di posizioni e partite a tema, il neo mister affida al sito ufficiale le sue impressioni positive: “La società mi ha chiesto di lottare per raggiungere un obiettivo importante, sono molto orgoglioso e motivato. Ho visto un gruppo compatto e sano, pronto a giocarsela fino in fondo. I ragazzi hanno tanta voglia di lavorare e si sono messi completamente a disposizione. Abbiamo lavorato su alcuni concetti semplici e immediati, le prime risposte sono state positive”. Sabato, in tarda mattinata, in calendario la seduta di rifinitura in vista di Catania-Avellino, in programma domenica 21 marzo alle 12.30.

Il Calcio Catania rende nota la composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2020/21:

Allenatore – Responsabile Tecnico: Francesco Baldini

Allenatore in seconda: Luciano Mularoni

Collaboratore tecnico: Gianluca Cristaldi

Allenatore dei portieri: Armando Pantanelli

Match analyst: Davide Bertaccini



Preparatore atletico: Diego Gemignani

Preparatore atletico: Giuseppe Colombino

Addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Andrea Mannino

Team Manager: Emanuele Passanisi