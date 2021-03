Catania, Baldini: “Mi è piaciuto come abbiamo gestito la partita. Negli spogliatoi ci siamo detti…”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha analizzato il successo della sua squadra sul campo della Cavese: “Dedico questa vittoria a Stefania Sberna, siamo vicini alla sua famiglia. La squadra è in fiducia: primo tempo timorosi ma poi nella ripresa siamo venuti fuori meglio. Dobbiamo lavorare ancora e non voglio che la squadra si accontenti di vincere. Ci sono altre cinque partite per lo sprint finale nei playoff. Non guardiamo la classifica, a me interessa arrivare nella migliore posizione possibile. Bene l’aver rubato palla e segnato dopo con Dall’Oglio. E’ questo un input che ho dato alla squadra. Abbiamo giocatori con tanta esperienza alle spalle ma mi è piaciuto come abbiamo gestito la partita, segno che siamo una squadra matura. Questo successo conta parecchio, i ragazzi stanno prendendo consapevolezza della loro forza. Nello spogliatoio ci siamo detti che abbiamo voglia di fare bene.”