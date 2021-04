Catania, Baldini: “Non mi aspetto un Potenza che farà le barricate”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato in sala stampa la sfida di domani contro il Potenza partendo dai calciatori in dubbio. “Piccolo e Izco hanno qualche acciacco. Sarao anche lui ha qualche problemino e valuterò stanotte. Andrà in campo chi sta meglio contro il Potenza. Di Piazza si è allenato bene e lo tengo in considerazione per domani”. Sul match poi Baldini ha detto: “Sarà una partita aperta ma non mi aspetto le barricate del Potenza. Hanno attaccanti pericolosi ed è nel complesso una squadra che può far male. Abbiamo studiato gli avversari ma mi concentro molto sulla mia squadra”.