Catania-Bari, i 23 convocati di Lucarelli e Viviani

Domani al Massimino, per la dodicesima giornata di Serie C, si affronteranno il Catania e il Bari, due squadre che qualche anno fa si sfidarono in Serie A.L’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori. Lo stesso ha fatto il tecnico della squadra pugliese Viviani.

Questi gli atleti convocati delle due squadre: CATANIA: PORTIERI 1 Jacopo Furlan 22 Miguel Ángel Martínez DIFENSORI 21 Kevin Biondi 26 Luca Calapai 15 Giovanni Marchese 3 Moïse Emmanuel Mbende 2 Mario Noce 20 Giovanni Pinto 13 Lorenzo Saporetti 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 27 Marco Biagianti 4 Rosario Alessandro Bucolo 23 Jacopo Dall’Oglio 10 Francesco Lodi 32 Andrea Mazzarani 18 Giuseppe Rizzo 6 Nana Addo Welbeck-Maseko ATTACCANTI 17 Maks Barisic 19 Emanuele Catania 11 Davis Curiale 9 Matteo Di Piazza 24 Gian Marco Distefano 29 Mattia Rossetti BARI PORTIERI: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA DIFENSORI: 3.PERROTTA, 4.COSTA, 5.ESPOSITO, 6.DI CESARE, 13.SABBIONE, 16.CORSINELLI, 24.CASCIONE, 26.BERRA CENTROCAMPISTI: 14.AWUA, 20.FOLORUNSHO, 21.BIANCO, 23.SCHIAVONE, 29.SCAVONE ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.FLORIANO, 11.NEGLIA, 18.KUPISZ, 19.FERRARI, 27.TERRANI