Catania-Campobasso, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di campionato

Catania-Campobasso si gioca oggi, mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21 per la gara valida per il campionato di Serie C. Dopo le buone notizie arrivate sul fronte societario, gli etnei vorranno trasportare il proprio entusiasmo sul campo per dare una gioia ai propri tifosi.