Catania-Catanzaro, le formazioni ufficiali

Alle 17.30 si incrociano al vecchio Cibali il terzo attacco del Girone C (Catania, 35 gol) contro la quarta difesa meno perforata di tutta la Serie C (Catanzaro, 15 gol).

Qualche novità negli undici iniziali di Catania e Catanzaro che si affronteranno alle 17.30 al Massimino per il match della 24a giornata di Serie C Girone C. Il mister rossazzurro Baldini ha scelto Sala in porta mentre quello giallorosso Vivarini ha rinunciato a Welbeck optando per Sounas dal 1'.