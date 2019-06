Catania, chiuso il cerchio per l’allenatore e fumata bianca in arrivo

Giornata molto intensa per l’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco che dopo aver seguito in prima persona l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, si è messo al telefono per chiudere il cerchio per l’allenatore. Andrea Sottil infatti non sarà confermato e la dirigenza rossazzurra da giorni ha avviato dei contatti con tecnici esperti, ma anche con qualche giovane da 15 giorni. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, sarà Andrea Camplone a prendere il posto dell’ex difensore del Torino, del Genoa e del Catania. I colloqui con Lo Monaco sono proseguiti anche oggi e l’esperto dirigente etneo ha già le idee chiare su chi dovrà guidare la squadra alla conquista del campionato 2019/20. Per Lorenzo D’Anna, ex Chievo, resta una porticina aperta visto che nelle prossime ore avrà un ultimo incontro con l’amministratore delegato rossazzurro, ma da quanto trapela da Torre del Grifo Camplone resta il favorito tanto che nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. C’è in corsa anche un terzo allenatore che avrà domani un colloquio con Lo Monaco, ma il dirigente di Torre Annunziata è rimasto ben impressionato dall’ex del Perugia fautore del 4-3-3.

CAMPLONE – Classe 1966, Andrea Camplone ha iniziato la sua carriera da calciatore a Pescara rimanendovi per ben 9 stagioni ed esordendo in serie A. Successivamente ha indossato le maglie di Perugia ed Ancona, per poi chiudere nel 1999 la quindicennale carriera professionistica nel Gubbio. Da allenatore “ha fatto la gavetta”, come ha sempre sottolineato, esordendo nel campionato di Promozione abruzzese alla guida del Penne e frequentando per diversi anni il calcio minore anche con l’Alba Adriatica. Nel 2006 arriva finalmente in serie C alla guida del Lanciano, cui seguono altre esperienze nella terza serie alla guida di Martina, Cavese e Benevento. La svolta per la sua carriera arriva però solo nel 2012 quando viene chiamato dal Perugia, nelle cui file aveva già militato da giocatore: col Grifone prima perde una finale playoff col Pisa, ma l’anno successivo conquista la promozione in serie B e, nella prima stagione in cadetteria dopo 9 anni, gli umbri arrivano addirittura ai playoff per la serie A nei quali vengono però superati dal “suo” Pescara. Ma non basta per la conferma e nella stagione successiva, Camplone arriva sulla panchina del Bari al termine del girone di andata al posto dell’esonerato Davide Nicola: i pugliesi arrivano ai playoff, l’obiettivo dichiarato, ma vengono inaspettatamente sconfitti per 4-3 al San Nicola dal Novara ai supplementari, circostanza che costa la conferma all’allenatore. Il 31 ottobre 2016 subentra a Massimo Drago alla guida del Cesena, sempre tra i cadetti. Il 18 gennaio 2017 vincendo 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, riesce a portare il Cesena ai quarti di finale di Coppa Italia. In campionato chiude al tredicesimo posto. Il 30 settembre 2017 viene esonerato dal Cesena dopo la sconfitta per 5-2 contro la Pro Vercelli.