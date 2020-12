Catania, Confente: “Ho accettato di venire qui per conquistarmi spazio”

Non ha finora fatto rimpiangere Martinez il portiere del Catania Alessandro Confente. Ai microfoni de La Gazzetta Dello Sport l’estremo difensore rossazzurro ha condiviso il suo pensiero: “A Catania non sono arrivato per non giocare. Sono approdato per conquistarmi spazio nonostante ci fossero due bravissimi professionisti, mi sono fatto trovare pronto. L’impatto è stato ottimo per tutti, anche la seconda occasione. Siamo un gruppo che pensa positivo e poi lavoriamo tanto. Se sorge una difficoltà, invece di tenercela dentro, cerchiamo di risolverla. Stiamo imparando a conoscerci partita dopo partita. Ma adesso siamo più squadra”.