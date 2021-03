Catania, dopo il successo contro l’Avellino mister Baldini ha chiesto due cose

“Il Catania può arrivare al terzo posto se i giocatori seguiranno il nuovo tecnico Francesco Baldini che ho voluto io. Ha tolto già alla prima partita la confusione che c’era con il precedente allenatore”. Parole e musica di Joe Tacopina ai microfoni di Itasportpress la sera della convincente vittoria contro l’Avellino. Adesso il Catania per tentare l’assalto alla terza posizione in classifica li deve vincere tutte le ultime 6 partite e vivere alla giornata. Catania è una piazza che si entusiasma ed è bastata una vittoria per far coltivare grandi sogni. Baldini non farà tabelle né parlerà di traguardi. Lo fa per lui Joe Tacopina. E agli americani sappiamo quanto piace lanciare proclami e fornire titoli ai giornalisti.

QUESTIONI DI FASI – Contro l’Avellino i giocatori del Catania sono stati bravi a riconoscere le diverse fasi della partita, in alcuni momenti hanno scelto dove aggredire, altre volte hanno cambiato atteggiamento. Forse Baldini ha trovato il giusto mix. Cosa che non c‘era dal derby col Palermo in poi. Anche la condizione fisica e mentale sembra migliorata e il problema adesso è degli avversari, che devono rincorrere. Baldini inoltre può sorridere perchè anche di chi ha giocato meno è riuscito a dare tanto: la versa forza di questa squadra è anche in chi sta fuori.

SENZA TABELLE – Ma in fondo cosa c’è di più ambizioso che ragionare partita per partita senza fare calcoli? Dunque bisogna affrontare ogni sfida come una finale, provare a vincere sempre, a vincerle tutte a cominciare dalla partita contro il fanalino di coda Cavese. Una partita molto insidiosa in Campania che la squadra rossazzurra deve affrontarla con personalità e determinazione anche per cancellare la sconfitta disastrosa di Torre del Greco. Baldini confermerà sabato prossimo anche allo stadio ‘Simonetta Lamberti’ il suo 4-3-3, più Martinez tra i pali e Izco e Maldonado in mezzo al campo. Le sue novità hanno funzionato al debutto e riprovarci è doveroso. Il mister etneo, (spifferi dallo spogliatoio) ha detto già subito ai suoi ragazzi che continuerà a chiedere due cose: “La mentalità giusta attraverso la continuità”. Quella che finora è mancata durante la seconda parte della gestione Raffaele. Let’s go Liotru.