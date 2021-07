Catania e Palermo in cerca di investitori. Per i rosanero tre manifestazioni d’interesse

Momento difficile per le squadre più importanti dell'isola

Redazione ITASportPress

Il calcio siciliano non attraversa un buon momento. Anzi pessimo. Catania e Palermo che anni fa si sfidavano in campionati più importanti, adesso vivacchiano in Serie C. Trapani è scomparso dai radar mentre Messina ha ritrovato la terza serie e potrebbe avere due squadre se verrà ripescato l'FC. I rosanero addirittura provengono da un fallimento recente mentre i rossazzurri navigano a vista. Le attuali proprietà dei due club più importanti dell'Isola cercano nuovi investitori non avendo le risorse necessarie per un rilancio in grande stile.

LONDRA - Oggi una buona notizia per i rosanero visto che, come riporta Il Sole 24 Ore, in viale Del Fante sono arrivate tre manifestazioni di interesse di cui due dall'Inghilterra. Al momento il presidente Mirri e l’advisor Lazard stanno attendendo che le tre manifestazioni d’interesse (due londinesi) si concretizzino in una offerta reale -scrive Stadionews.it-. Nelle prossime settimane, quindi, potrebbe partire una trattativa. Catania invece si morde le mani per aver perso Joe Tacopina che era molto interessato al club tanto da aver sborsato 800 mila dollari. Trattativa saltata con l'italoamericano che si è trasferito a Ferrara per prendersi la Spal.

BACINO UTENZA - Le due squadre siciliane entrano nella TOP 20 dei club con maggiore bacino d'utenza. Complessivamente in Italia, secondo quanto rivelato in una recente indagine Format research-istituto Sporteconomy, vi sono 37,63 milioni di appassionati di calcio e ben 19,34 milioni di questi hanno dichiarato di seguire con maggiore attenzione squadre di A e/o B. L'indagine ha interessato esclusivamente tifosi di calcio "maggiorenni" per un campione di ben 2.500 persone (in tutta Italia). Il Palermo in questa indagine di Format occupa la settima posizione, il Catania la 17.ma.