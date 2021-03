Catania, il fattore S resiste nel tempo

Il fattore S a Catania resiste nel tempo nell’area di rigore avversaria. Ha cambiato pelle, è mutante e sfuggente, ma ancora una volta spinge il Catania. C’era una volta Gionatha Spinesi, il Gabbiano ancora adorato da tutti i rossazzurri, che con con il suo gol all’Albinoleffe trascinò i rossazzurri in Serie A dopo ben 23 anni in quel match emozionante del 28 maggio del 2006. La storia è nota, quel Catania fu promosso e nel massimo campionato per anni tenne il palcoscenico senza paura. Spinesi nel 2008 si avviava verso la conclusione della carriera nonostante i suoi 30 anni e realizzò l’ultima rete in maglia rossazzurra contro la Lazio su rigore il 20 aprile nel match della 34^ giornata. Oggi il fattore S a Catania è Sarao e come il Gabbiano non è giovane avendo 31 anni. Ma i gol li fa come Spinesi anche se la carriera è ben diversa. Il bomber nativo di Milano ormai rappresenta l’oro del club di via Magenta e potrà determinare il finale di stagione della squadra di mister Baldini. Finora 25 presenze e otto gol. A Cava dei Tirreni sarà una partita difficile visto che l’avversario campano si chiuderà e servirà scardinarlo anche con il gioco aereo. Sabato sapremo se a spingere in alto il Catania sarà sempre il fattore S, una costante nella storia del Catania.