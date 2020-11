Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, due sedute d’allenamento: in mattinata, dopo una sessione di forza in palestra, il gruppo si è dedicato ad esercitazioni tattiche differenziate per reparti; nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, partite a pressione. Programmi individualizzati per Sarao, Tonucci, Zanchi e Piccolo.